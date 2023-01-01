Губернатор встретился с работниками отделения скорой помощи больницы в Кудымкаре Медики записали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 13 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Кудымкар в рамках рабочего выезда и провёл встречу с сотрудниками местного отделения скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Ранее медработники записали видеообращение, в котором пожаловались на некорректное начисление стимулирующих выплат.

По поручению губернатора краевое министерство здравоохранения провело анализ начисления заработной платы, в Кудымкар выезжала глава ведомства Анастасией Крутень.

Сотрудникам отделения были разъяснены условия начисления дополнительных стимулирующих выплат. В частности, что они начисляются только при наличии экономии в фонде оплаты труда медучреждения. Выяснилось, что сотрудникам скорой медицинской помощи была выплачена заработная плата и стимулирующие выплаты за период с июля по сентябрь, однако дополнительные выплаты стимулирующего характера не выплачивались. Главврачу было рекомендовано выделить дополнительные средства на стимулирование работников, и выплаты были произведены.

В ходе встречи Дмитрий Махонин отметил, что сотрудники медучреждения затронули важный вопрос о начислении заработной платы. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что работникам не была достаточно ясно представлена информация о формировании стимулирующих выплат, и это вина главврача. Губернатор высказал замечание руководству больницы.

Дмитрий Махонин поручил краевому министерству здравоохранения рассмотреть вопрос повышения квалификации главных врачей, особенно тех, кто недавно назначен на должность. Основное внимание должно быть сосредоточено на обучении финансовой деятельности и эффективной коммуникации.

В заключение встречи министр Анастасия Крутень ещё раз подчеркнула, что все выплаты, включая заработную плату и стимулирующие, будут осуществляться обязательно. При этом начисление дополнительных стимулирующих выплат будет зависеть от наличия экономии в зарплатном фонде.

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