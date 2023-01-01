В ходе спецоперации погиб житель Добрянки Вадим Васильев Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции убит житель Добрянского городского округа Пермского края Вадим Васильев. Об этом сообщает perm.aif.ru.

«Он погиб 19 октября 2023 года, — говорится в информации властей. — О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно». Чиновники выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Ранее сообщалось, что в Чусовом похоронили участника СВО Михаила Балуева. Его тело было доставлено в родной город спустя полгода

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