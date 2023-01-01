В Чусовом похоронили участника СВО Михаила Балуева Его тело было доставлено в родной город спустя полгода Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В Чусовом сегодня похоронили участника российской спецоперации Михаила Балуева. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте глава городского округа Сергей Белов.

Михаил Балуев родился 9 июня 1977 года в Чусовом. После учёбы в общеобразовательной школе поступил в ПУ № 9, где получил специальность вальцовчик-оператор.

По словам главы округа, в мае 2023 года Михаил заключил контракт с Министерством обороны РФ, а спустя почти месяц, 19 июня, погиб в зоне боевых действий. Тело военнослужащего доставили на малую родину лишь полгода спустя.

Фото: Сергей Белов

Сергей Белов принёс соболезнования родным и близким погибшего.

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