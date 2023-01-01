В Прикамье ограничили движение грузовиков по федеральным трассам Причина — ухудшение погодных условий Поделиться Твитнуть

Принято решение с 20 по 22 декабря ограничить движение грузового транспорта на трассах М-7 «Волга» и Р-242 «Пермь—Екатеринбург». Об этом сообщили в ФКУ "Упрдор «Прикамье». Ограничения вводятся из-за неблагоприятных погодных условий.

Уточняется, что закрыты трассы М-7 «Волга» Москва—Владимир—Нижний Новгород—Казань—Уфа, подъезд к Перми, участок км 339+707 — км 506+331, и Р-242 Пермь—Екатеринбург, участок км 009+154 — км 160+387.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в регионе началась оттепель, которая продлится до выходных и будет сопровождаться снегом, мокрым снегом, местами сильным, метелью. В отдельных районах на дорогах образуется сильная гололедица, в горных районах возможно сильное обледенение проводов и ЛЭП, порывы ветра до 17 м/с.

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