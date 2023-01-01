Жителей Прикамья предупредили о резком ухудшении погоды Синоптики обещают мокрый снег и сильный ветер Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие сутки в Пермском крае ожидаются неблагоприятные погодные явления: снег и мокрый снег, местами сильный, метель. В отдельных районах гололёд, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, в горных районах возможно сильное обледенение проводов и ЛЭП, порывы ветра до 17 м/с. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на минтербез региона.

В ведомстве предупредили о возможных обрывах линий электропередачи, авариях на системах ЖКХ. Вероятны заторы на дорогах и рост дорожно-транспортных происшествий.

Министерство рекомендует жителям и гостям Прикамья не находиться вблизи деревьев, ЛЭП, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям следует строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Пешеходам рекомендуется проявлять повышенную осторожность при переходе проезжей части.

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