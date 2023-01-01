Начался поиск проектных решений пуска электричек до краснокамского автовокзала Сроки реализации проекта не называются Поделиться Твитнуть

фото: АО "Пермская пригородная компания"

Продление маршрута электропоезда «Ласточка» из Перми до Краснокамского автовокзала обсуждалось на встрече представителей минтранса Пермского края, Свердловской железной дороги и администрации Краснокамского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на совещании стало известно, что железнодорожники готовят технико-экономическое обоснование проекта, а муниципалитету поручили подготовить варианты проектного решения по определению границ земельного участка коридора прохождения железнодорожных путей до автовокзала в Краснокамске.

Когда именно запустят маршрут, не сообщается, известно лишь, что обновление планируется в рамках второго этапа проекта «Наземное метро». Ранее назывались сроки — 2025-2030 год.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.