Начался поиск проектных решений пуска электричек до краснокамского автовокзала
Сроки реализации проекта не называются
Продление маршрута электропоезда «Ласточка» из Перми до Краснокамского автовокзала обсуждалось на встрече представителей минтранса Пермского края, Свердловской железной дороги и администрации Краснокамского городского округа.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на совещании стало известно, что железнодорожники готовят технико-экономическое обоснование проекта, а муниципалитету поручили подготовить варианты проектного решения по определению границ земельного участка коридора прохождения железнодорожных путей до автовокзала в Краснокамске.
Когда именно запустят маршрут, не сообщается, известно лишь, что обновление планируется в рамках второго этапа проекта «Наземное метро». Ранее назывались сроки — 2025-2030 год.
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