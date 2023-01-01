При строительстве логистического центра в Култаево произошло обрушение Один человек пострадал Поделиться Твитнуть

фото ЧП Пермь

На строительстве промышленного объекта в Култаево Пермского МО 19 декабря произошло обрушение части конструкций опалубки. Видео в первые минуты после происшествия выложил телеграм-канал "ЧП-Пермь". На видео, вероятно, рабочий за кадром комментирует последствия ЧП и отмечает масштабы, заявляя, что «такого ещё не видел». Также в одном из роликов показан лежащий на земле человек. Из комментария следует, что он пострадал при обрушении.

В минздраве региона «Новому компаньону» подтвердили, что в результате ЧП на стройке пострадал один человек. Мужчина госпитализирован.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», обрушение случилось при заливке монолита сооружения будущего логистического центра Ozon. Источник издания, знакомый с ходом строительства, предположил, что всё произошло по вине подрядчика, который будет устранять последствия за свой счёт.

О планах Ozon в индустриальном парке «Култаево» стало известно осенью 2023 года.

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