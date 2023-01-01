Максим Артамонов В Прикамье пострадавшие при взрыве газа дети по-прежнему находятся в тяжёлом состоянии Происшествие случилось в деревне Растягаево на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Четверо детей, которые пострадали при взрыве газа в частном доме под Пермью, остаются в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает perm. aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого минздрава.

«Все 7 пациентов продолжают лечение в условиях стационара. Три пациента (мужчина, женщина и один ребёнок) находятся в состоянии средней степени тяжести", - рассказали в ведомстве, отметив, что остальные четыре пациента, дети, находятся в тяжёлом состоянии. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, утром 14 декабря в строящемся доме в Растягаево под Пермью взорвался газ. В результате пострадали семь человек: пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет и двое взрослых: 29-летний мужчина и 25-летняя женщина.

По предварительным данным следкома, утечка газа произошла из-за того, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его.

Вскоре следователи начали проверку и возбудили уголовное дело.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.