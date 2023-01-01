В Пермском районе при взрыве газа пострадали пятеро детей и двое взрослых Все они получили ожоги и были госпитализированы Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Утром 14 декабря в строящемся доме в п. Растягаево под Пермью взорвался газ. В результате пострадали семь человек: пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет и двое взрослых: 29-летний мужчина и 25-летняя женщина. О происшествии сообщает 59.ru.

Все пострадавшие, члены одной семьи, были доставлены в больницу с ожогами. В результате взрыва стены дома остались целы, но выбило два окна.

В региональном управлении МЧС сообщили, что информацию о пожаре в п. Растягаево получили в 10:12, его площадь составила 5 кв. м, и подтвердили наличие пострадавших. При этом в ведомстве не стали уточнять обстоятельства ЧП и число раненых.

Минтербез региона распространил напоминание жителям Прикамья о том, что запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах за исключением одного газового баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского изготовления.

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