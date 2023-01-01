Максим Артамонов В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту взрыва газового баллона После происшествия семь человек оказались в больнице, в том числе пятеро детей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба следкома по региону

В Пермском муниципальном районе после взрыва газового баллона в частном доме следователи возбудили уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось утром 14 декабря в строящемся доме в д. Растягаево под Пермью — там взорвался газ. В результате пострадали семь человек: двое супругов и пятеро их детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет.

Следствие считает, что утечка газа произошла из-за того, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его.

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Расследование дела находится на особом контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.