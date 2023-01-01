Максим Артамонов
Следователи начали проверку в связи со взрывом газа в Пермском районе
Среди пострадавших — пятеро детей и двое взрослых
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю, следователи проводят проверку по факту травмирования пятерых малолетних детей и двух взрослых в Пермском муниципальном районе.
Сегодня утром в строящемся доме в п. Растягаево под Пермью взорвался газ. В результате пострадали семь человек: пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до шести лет и двое взрослых: 29-летний мужчина и 25-летняя женщина.
По предварительным данным следкома, утечка газа произошла из-за того, что хозяин дома самостоятельно установил в доме газовый баллон и эксплуатировал его. Семья характеризуется положительно и не состояла на социальном учёте.
Сейчас все пострадавшие находятся в больнице, их жизни и здоровью ничто не угрожает.
На месте происшествия работают следователи. Они осматривают место происшествия и назначают необходимые экспертизы.
Проведение процессуальной проверки находится на особом контроле руководителя следкома по региону Дениса Головкина.
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