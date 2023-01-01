Максим Артамонов В Перми депутаты продлили расходное обязательство по капремонту фасадов многоквартирных домов На эти цели планируется выделить 600 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд капремонта Пермского края

Депутаты Пермской городской думы одобрили продление расходных обязательств по капремонту фасадов многоквартирных домов Перми. Программу капремонта продлили до 31 декабря 2026 года.

На прошлой неделе этот вопрос рассмотрели члены комитета по городскому хозяйству.

Согласно принятому решению, из бюджета Прикамья будет выделяться по 200 млн руб., всего за три года — порядка 600 млн руб.

Дополнительный перечень из 68 многоквартирных домов, которые планируется отремонтировать, составили краевые власти. Они же пообещали софинансирование. Планируется отремонтировать фасады со стороны восточной части ул. Старцева — ул. Уинской, западной части ул. Мира — ш. Космонавтов, ул. Ленина — ул. Петропавловской и возле стелы «Пермь — город трудовой доблести» (улицы Сибирская и Чернышевского).

Ранее, в конце ноября, в ходе прямого эфира глава Перми Эдуард Соснин заявил, что на ремонт фасадов в краевом центре в ближайшие три года планируется потратить почти 1 млрд руб.

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