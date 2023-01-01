Максим Артамонов Комитет гордумы поддержал продление программы по ремонту фасадов домов в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Члены комитета по городскому хозяйству Пермской гордумы рекомендовали к рассмотрению на предстоящей пленарке 19 декабря предложения о продлении расходных обязательств по предоставлению мер финансовой поддержки по капремонту фасадов многоквартирных домов.

С докладом по этому вопросу на комитете выступил начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. По его словам, программу внешнего ремонта домов предлагается продлить до 31 декабря 2026 года. Для этого планируется выделить 600 млн руб.

Дополнительный перечень из 68 многоквартирных домов, которые планируется отремонтировать, составили краевые власти. Они же пообещали софинансирование программы. Планируется отремонтировать фасады со стороны восточной части ул. Старцева — ул. Уинская, западной части ул. Мира — Шоссе Космонавтов, ул. Ленина — ул. Петропавловская, и возле стелы «Пермь — город трудовой доблести» ул. Сибирская и Чернышевского.

Во время обсуждения несколько депутатов высказали свои позиции: часть парламентариев выступила за смену приоритетов на более важные социальные проекты, а другая — за доведение запланированного до конца.

В обоснование первого мнения была высказана позиция, что программа ремонта фасадов домов, приуроченная к 300-летию города, уже задерживается примерно на год, и внесение в неё 68 новых объектов ещё больше затормозит выполнение работ. Другие думцы, напротив, призвали продолжить ремонт фасадов в городе, потому что «встречают по одёжке».

Напомним, в конце ноября в ходе прямого эфира глава Перми Эдуард Соснин заявил, что на ремонт фасадов домов в краевом центре в ближайшие три года планируется потратить почти 1 млрд руб.

Сейчас финансирование этой программы в краевом бюджете не заложено, поскольку ранее в министерстве ЖКХ и благоустройства Прикамья сообщили, что планируют внести в неё изменения.

По словам председателя профильного комитета Михаила Черепанова, уменьшение финансирования повлечёт сокращение перечня дворов и объектов, которые планировалось отремонтировать за счёт софинансирования региона.

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