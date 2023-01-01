Максим Артамонов В Перми на ремонт фасадов планируется потратить почти 1 млрд рублей За три года будет восстановлено 68 фасадов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По словам главы Перми Эдуарда Соснина, на ремонт фасадов домов в краевом центре в ближайшие три года планируется потратить почти 1 млрд руб. Об этом чиновник заявил во время прямого эфира. Видеотрансляция ведётся ВКонтакте.

Всего будет восстановлено 68 фасадов.

Мэр также добавил, что этот вид благоустройства вызывает у пермяков самое благоприятное впечатление.

Ранее сообщалось, что мэрия планирует выделить 600 млн руб. на три года (с 2024 по 2026), чтобы продлить программу капремонта фасадов многоквартирных домов, которая вводилась к 300-летнему юбилею города. Такие данные следовали из проекта решения, опубликованного на сайте гордумы.

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