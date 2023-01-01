Полицейские задержали подозреваемого в нападении на пермячек Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми сотрудники полиции задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении против личности. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

В информации сказано, что 18 декабря около двух часов ночи в Дзержинском районе Перми на местную жительницу было совершено нападение. Женщина возвращалась с работы домой, и в это время неизвестный напал на неё сзади. Пермячка оказала сопротивление злоумышленнику, укусив его за руку. Позднее пострадавшая обратилась в полицию с заявлением и описала приметы нападавшего.

Сотрудники ОВД организовали оперативно-розыскные мероприятия. В ходе патрулирования улиц наряд полка ППС заметил на ш. Космонавтов подозрительного мужчину. Его задержали и в ходе личного досмотра обнаружили на теле характерные повреждения.

Сейчас полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Перми участились случаи нападения на женщин и девочек.

Так, в Индустриальном районе Перми 17 декабря неизвестный напал на девушку недалеко от дома по ул. Карпинского, 53а. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Нападавший попытался затащить жертву в расположенный рядом заброшенный дом, но ей удалось вырваться и убежать.

На прошлой неделе в Перми задержали 47-летнего Сергея Антипьева, напавшего на 12-летнюю школьницу. Мотовилихинский суд отправил мужчину в СИЗО до 15 февраля.





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