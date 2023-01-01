Предприятие в Осенцах оштрафуют за нарушение промышленной безопасности Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

ООО «НПП Рокот» нарушило требования промышленной безопасности и должно быть оштрафовано на 100 тыс. руб. Пермский краевой суд оставил без изменения решение районной инстанции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 27 мая 2023 года в д. Осенцы, под Пермью, произошло возгорание ёмкости с ГСМ, которая принадлежала ООО «НПП Рокот». Пожар разгорелся на площади 50 кв. м. Погибших и пострадавших не было.

В возбуждении уголовного дела по данному ЧП было отказано, но по итогам выездной проверки обнаружились грубые нарушения требований промышленной безопасности, а именно отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожарноопасных и химически опасных производственных объектов, не была проведена идентификация признаков опасности, не заключен договор на обслуживание с аварийно-опасными службами и др. Всё это послужило основанием для привлечения юрлица к административной ответственности.

Постановлением Дзержинского районного суда Перми ООО «НПП Рокот» было признано виновным, и обществу назначили штраф в 100 тыс. руб. Защитник ООО подал в Пермский краевой суд жалобу на это решение, но отмены приговора добиться не смог.

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