В промзоне под Пермью загорелись железные резервуары для нефтепродуктов Погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 27 мая в 20:43 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на ул. Ермашевской в п. Осенцы Пермского муниципального округа. Там на частной территории загорелась обшивка металлических резервуаров.

К месту ЧП выехали 20 пожарных и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Ликвидировать горение удалось в 21.15.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.





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