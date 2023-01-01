В промзоне под Пермью загорелись железные резервуары для нефтепродуктов
Погибших и пострадавших нет
Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 27 мая в 20:43 в диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на ул. Ермашевской в п. Осенцы Пермского муниципального округа. Там на частной территории загорелась обшивка металлических резервуаров.
К месту ЧП выехали 20 пожарных и шесть единиц техники. Площадь пожара составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
Ликвидировать горение удалось в 21.15.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.