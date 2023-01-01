Алёна Бронникова Пермский завод «СКБ» оштрафовали за не прошедшую испытания систему залпового огня Сумма взыскания составила 350 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

УФАС по Нижегородской области оштрафовало пермское предприятие ЗАО «Специальное конструкторское бюро» на 350 тыс. руб. за нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (ст. 14.49 КоАП РФ). Компанию признали виновной в административном правонарушении.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на материалы дела, в рамках гособоронзаказа ЗАО «СКБ» должно было передать министерству обороны РФ реактивную систему залпового огня БМ-21-1 «Торнадо-Г». Однако испытания блока электрооборудования боевой машины выявили недостатки изделия. Так, во время проверки на воздействие атмосферных осадков он оказался негерметичным, и его затопило водой. Изделие признали не прошедшим испытания, отгрузку приостановили, после чего предприятие устранило недостатки.

Предприятие не согласилось с антимонопольщиками и обратилось в суд, указав на отсутствие субъективной стороны правонарушения и его малозначительность. С иском представители компании обратились сначала в Арбитражный суд Пермского края, затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с просьбой прекратить делопроизводство. Однако обе инстанции поддержали позицию УФАС.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» входит в ПАО «Мотовилихинские заводы» и занимается производством изделий военного назначения. В текущем году США и Япония внесли МЗ и «СКБ» в санкционные списки.

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