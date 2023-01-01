Прокуратура расследует причины отключения тепла у жителей Осы
Прокуратура Осинского района Пермского края по факту аварийной ситуации, которая привела к отключению от теплоснабжения части жилого фонда и социальных объектов в Осе, начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, авария произошла 16 декабря на тепловых сетях осинского МУП «Тепловые сети».
Прокуратура намерена дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц. В случае выявления нарушений виновных привлекут к ответственности.
Ранее Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с отключением теплоснабжения в жилых домах и на социальных объектах города.
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