На СВО убили военнослужащего из Прикамья Дмитрия Казанцева Ему было 38 лет Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба Юсьвинского муниципального округа

В спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Юсьвы Дмитрий Казанцев. Об этом сообщается на официальной странице Юсьвенского муниципального округа ВКонтакте.

Дмитрий родился 3 февраля 1985 года, окончил Юсьвинскую среднюю общеобразовательную школу, а после этого учился в Кудымкарском лесотехническом техникуме.

Летом 2023 года он заключил контракт для участия в спецоперации. В СВО он участвовал как младший сержант, механик-водитель разведывательного отделения разведывательного взвода.

Дмитрий погиб 6 декабря. Обстоятельства его смерти не сообщаются.

В понедельник, 18 декабря, в Юсьве состоится церемония прощания и траурный митинг.

Администрация Юсьвинского муниципального округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, накануне стало известно о гибели военнослужащего из деревни Карбас Кудымкарского района Дмитрия Мехоношина. Его убили 1 декабря.

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