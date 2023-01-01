Максим Артамонов В спецоперации убили военнослужащего из Прикамья Дмитрия Механошина Ему было 39 лет Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

Во время спецоперации на Украине погиб военнослужащий Дмитрий Мехоношин. Об этом сообщается на официальной странице Кудымкарского муниципального округа ВКонтакте.

Дмитрий Механошин родился 26 сентября 1984 года д. Карбас Кудымкарского района Пермской области. С 1-го по 4-й класс учился в Карбасовской начальной школе, а затем до 9-го класса — в Белоевской средней общеобразовательной школе. После отучился в профессиональном училище в Юсьве на тракториста.

В августе этого года он заключил контракт, а в сентябре его отправили на территорию Украины для участия в спецоперации, где он погиб 1 декабря. Обстоятельства гибели не уточняются.

Администрация выразила соболезнования родным и близким. Прощание и похороны состоятся 17 декабря.

По данным местной газеты «Парма-Новости», на начало ноября в Коми округе подтверждена гибель 52 военнослужащих в ходе СВО в Украине. С тех пор стало известно о гибели ещё десятерых.

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