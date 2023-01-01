В Соликамске восстановлено теплоснабжение Ранее в городе произошло несколько коммунальных аварий, которые оставили сотни людей без тепла Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, к 00:35 16 декабря теплоснабжение в Соликамске было восстановлено.

Для ликвидации аварии привлекались 10 единиц техники и 30 человек, в том числе две единицы техники и два человека от МЧС России.

В ведомстве добавили, что при возникновении внештатной ситуации жители могут обратиться по тел. 112.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку в связи с коммунальными авариями в Соликамске, а губернатор Дмитрий Махонин заявил, что будет принимать кадровые решения.

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