Алёна Бронникова Пермяки за год сэкономили 25 млн рублей на такси Аналитики определили популярность технологий снижения цены среди россиян Поделиться Твитнуть

В период с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го жители Перми сэкономили 25 млн руб. на поездках в такси за счёт специальных опций. Такие данные привели аналитики сервиса Яндекс Go.

В компании были введены технологии, которые позволяют уехать на такси дешевле, чем при выборе тарифа «Эконом». Это опции «Подождать», «Пройтись» и тариф «Вместе». Алгоритмы предлагают подождать машину немного дольше, пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком. Аналитики компании подсчитали, насколько они популярны среди россиян.

Люди, которые выбрали опцию «Подождать», суммарно заплатили примерно на 1 млрд руб. меньше, чем если бы воспользовались тарифом «Эконом». Воспользовавшиеся опцией «Пройтись», — на 152 млн руб. меньше. Тариф «Вместе» доступен в 18 городах, в том числе в Перми. Он позволил сэкономить порядка 1,5 млрд руб.

Статистика показала, что за 12 месяцев технологиями снижения цены воспользовались почти 13 млн чел. В целом экономия на поездках составила около 2,7 млрд руб. Среди городов-миллионеров больше всех сэкономили жители Москвы и Санкт-Петербурга, сумма составила 575 и 330 млн руб. соответственно. В Самаре сэкономленная сумма составила 230 млн руб., а в Екатеринбурге — 200 млн руб. Меньше всех удалось сэкономить жителям Перми и Омска (20 млн руб.).

Декабрь является самым пиковым сезоном года по количеству поездок. Чтобы привлечь на линию больше водителей и нормализовать цены на поездки, компания планирует потратить более 4 млрд руб. В эту сумму включены бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей. Также в особо загруженные пеироды планируется временно отменить комиссию.

Ранее «Новый компнаьон» сообщал, что в 2023 году в Пермском крае стоимость такси выросла на 24%. Среди регионов с городами-миллионерами Прикамье оказалось на лидирующих позициях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.