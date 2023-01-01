Алёна Бронникова Стоимость поездок на такси в Пермском крае за год выросла на 24% В топе регионов с городами-миллионниками Прикамье оказалось на лидирующих строчках Поделиться Твитнуть

С декабря 2022-го по ноябрь 2023 года в Пермском крае стоимость поездок Яндекс-такси в среднем увеличилась на 24%. Такие результаты показало исследование динамики сервиса.

Аналитики рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки по всем тарифам, за исключением корпоративных, с учётом сезонных колебаний. Статистика была подсчитана для 15 регионов, административные центры которых — города с населением более 1 млн чел.

Так, средняя стоимость одной минуты поездки в декабре 2021—ноябре 2022 года по Пермскому краю составляла 15 руб., а с декабря 2022-го по ноябрь 2023-го увеличилась до 18 руб. Рост цен зафиксирован во всех исследуемых регионах. По результатам анализа Пермский край оказался в числе лидеров.

Сильнее всего за год поездки подорожали в Ростовской области — 27% (с 15 до 20 руб./мин), Татарстане — 26% (с 16 до 20 руб./мин) и Челябинской области — 25% (с 14 до 18 руб./мин). В Новосибирской области показатель роста цены оказался таким же, как в Прикамье — 24%. В Московской области средняя стоимость минуты за 2023 год выросла на 19%, с 24 до 28 руб., а в Ленинградской области — на 21% (с 19 до 23 руб.).

«На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов. Во-первых, это нарастающий дефицит водителей, который вызван их переходом в другие сферы, снижением количества мигрантов в отрасли и растущими издержками», — отметили эксперты.

Кроме того, существенное влияние на рост цен оказал повышенный спрос на поездки в такси. За год показатель вырос на 20%, а в крупных городах увеличилась доля поездок в тарифах «Комфорт».





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