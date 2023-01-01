Алёна Бронникова Пассажирам-попутчикам такси в Перми стали доступны совместные поездки Новая опция позволит сэкономить деньги Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Пользователям такси Яндекс Go в Перми стали доступны совместные поездки. Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании, в приложении появилась соответствующая опция «Вместе».

Теперь одну машину смогут вызывать два человека с попутными маршрутами. Такая функция позволит сэкономить на поездке, так как стоимость при этом будет ниже для обоих попутчиков, чем в тарифе «Эконом». При этом, выполняя одновременно два заказа, водитель сможет заработать больше.

«Алгоритм автоматически подбирает попутчика с самым подходящим маршрутом. Такие поездки обычно удобны на регулярных направлениях — например, из дома на работу и обратно. Одновременно в машине может быть только двое попутчиков, приложение предупредит об этом заранее», — пояснили в компании.

В приложении новая опция появляется при высоком спросе. В это время количество желающих уехать на такси превышает количество свободных машин, а значит, найти попутчика будет проще. Однако пользователей предупреждают, что время в пути увеличится в среднем на 10 минут.

Ранее министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства заявил, что с августа стоимость проезда в такси в Перми повысилась на 5%. Причинами изменений в цене он назвал сезонность, погодные условия, часы пикового спроса, а также рост стоимости топлива и расходных материалов.

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