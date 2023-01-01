Проезд в такси в Перми подорожал примерно на 5% Губернатор поручил минтрансу следить за ценами и впредь Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков на заседании правительства заявил, что стоимость проезда в такси в Перми повысилась не более чем на 5%. Эти данные предоставлены службами заказа легкового такси в регионе.

По словам чиновника, в настоящее время в крае зарегистрировано 2088 автомобилей такси. Средняя стоимость поездки на 1 октября 2023 года составила 245 руб., в то время как на 1 августа 2023 года она была равна 236 руб.

Причинами изменений в цене являются сезонность, погодные условия, часы пикового спроса, а также рост стоимости топлива и расходных материалов.

С начала сентября в законодательство Пермского края были внесены изменения, в результате чего были созданы три региональных реестра: легковых такси, перевозчиков легковых такси и служб заказа легковых такси. Сведения об автомобилях, зарегистрированных в этих реестрах, можно найти на официальном сайте минтранса.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что контроль стоимости услуг таксистов является важным, так как иногда возникают неправомерные повышения цен. Он заключил, что министерство транспорта должно сотрудничать с антимонопольными органами для обеспечения приемлемых цен и качества предоставляемых услуг. Кроме того, глава региона подчеркнул важность регистрации всех таксистов и соблюдения требований к водителям такси, включая наличие трудового договора, отсутствие судимостей и неоплаченных штрафов.

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