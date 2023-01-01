Глава СКР взял на контроль уголовное дело о пожаре в Прикамье с пятью пострадавшими детьми Четверо несовершеннолетних находятся в тяжёлом состоянии Поделиться Твитнуть

место взрыва газового баллона

Следственный комитет России

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ждёт доклада от руководителя регионального управления следкома о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту пожара 14 декабря в деревне Растягаево Пермского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На пожаре пострадала семья из семи человек: двое взрослых и дети от 9 месяцев до 6 лет. По данным СКР, отец семейства самостоятельно устанавливал газовый баллон в доме, пожар вспыхнул из-за утечки газа.

«Из семи пострадавших трое находятся в состоянии средней степени тяжести (мужчина, женщина и ребёнок), другие четверо детей находятся в тяжёлом состоянии. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили сайту perm.aif.ru в министерстве здравоохранения Прикамья.

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