Максим Артамонов В Перми депутаты всё же рассмотрят проект выплаты контрактникам по 100 тысяч рублей Ранее чиновники администрации хотели установить выплаты внутренним решением Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Мэрия Перми вновь внесла на рассмотрение депутатов гордумы проект постановления о единовременных денежных выплатах в размере 100 тыс. руб. для тех, кто планирует заключить контракт с Министерством обороны РФ для участия в спецоперации. Эти данные следуют из документов на сайте Пермской городской думы.

В проекте говорится, что расходное обязательство планируется установить на неопределённый срок. Эти деньги будут выплачивать пермякам, заключившим контракт с Миноброны для участия в СВО, за счёт средств резервного фонда городской администрации.

По данным «Нового компаньона», вопрос будет рассмотрен на заседании комитета по социальной политике 18 декабря, накануне пленарного заседания Пермской городской думы.

Ранее стало известно, что проект постановления внёс глава Перми Эдуард Соснин вечером 11 декабря. Вопрос был включён в повестку комитетов гордумы, однако его сняли, а ссылка на документ перестала открываться.

Сообщалось, что мэрия решила установить выплаты внутренним решением, без вынесения на рассмотрение депутатов думы.

На этой неделе глава Перми заявлял, что до конца года будет увеличено количество городских павильонов приёма на военную службу по контракту. Сейчас их шесть.

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