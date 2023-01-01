Максим Артамонов Разбираться с отключением тепла в Соликамск выехал запред краевого правительства Авария произошла 12 декабря Поделиться Твитнуть

Андрей Кокорев

Константин Долгановский

Как сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в связи с ситуацией в Соликамске, где произошёл порыв на теплотрассе, оставивший без тепла несколько домов, в город выехал зампред краевого правительства по вопросам ЖКХ Андрей Кокорев.

«На месте разберётся с ситуацией и доложит о её решении», — написал Махонин.

По словам главы региона, накануне вечером в Соликамске была завершена работ по восстановлению теплоснабжения, котельная запущена, но тепло пока не дошло во все дома.

Напоминаем, 12 декабря в Соликамске произошла авария на тепломагистрали по ул. Кузнецова. Из-за чего был снижен температурный режим в отдельных домах. Большую часть потребителей, которые попали в зону отключения тепла, удалось переключить на снабжение от другой котельной. Но в семи многоквартирных домах всё же батареи остыли. Это дома по адресам: ул. Кузнецова, 6 и 8, ул. Советская, 53 и 55, ул. Набережная, 93 и 95, ул. Всеобуча, 78.





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