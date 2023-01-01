В Соликамске завершили ремонт лопнувшей теплосети Идёт заполнение системы Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамска

В Соликамске завершены ремонтные работы на сетях теплоснабжения. МУП «Теплоэнерго» приступило к заполнению системы. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, со вчерашнего вечера из-за порыва на сетях без отопления оставались семь многоквартирных домов, а также социальные, административные объекты и магазины. Ещё часть зданий, попавших в зону аварии, удалось запитать от другой котельной.

В мэрии сообщили, что до того, как нагреются батареи, пройдёт ещё какое-то время, возможно, несколько часов. «Сначала должна быть полностью заполнена система, проведена её регулировка, и только потом начнётся подача теплоносителя в МКД и другим потребителям», — пояснили чиновники.

Власти рекомендуют жителям при отсутствии тепла в квартире или по стояку обращаться в управляющие компании — диспетчерские службы в УК должны работать круглосуточно.





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