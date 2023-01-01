Жителям Соликамска выдают обогреватели Ликвидация порыва теплосети в городе продолжается Поделиться Твитнуть

фото: администрация Соликамска

Жителям Соликамска Пермского края, которые страдают от холода в своих квартирах, власти готовы предоставить обогреватели. Об этом сообщает городская администрация. «Для получения обогревателя звоните по тел. 4-84-48», — уточнили чиновники.

Также в информации сказано, что ситуацию взяла под контроль прокуратура.

Напомним, 12 декабря около 20.00 Соликамское МУП «Теплоэнерго» сообщило об аварии на сетях. В связи с этим понизилась температура в батареях у жителей 3-го микрорайона Калийщиков, микрорайона Верхний Больничный и центральной части города.

К настоящему времени место утечки теплоносителя обнаружено, ведутся ремонтно-восстановительные работы. Отмечается, что большинство потребителей переключены на другую котельную. Но в семи многоквартирных домах отопление отключено. Это здания по адресам: ул. Набережная, 93, 95, ул. Кузнецова, 6, 8, ул. Советская, 53, 55, ул. Всеобуча, 78.

В комментариях к посту люди сообщают, что батареи уже остыли и в других домах: по улицам Большевистской, 20 лет Победы, Осокина и Кузнецова.

Ранее власти обещали, что ликвидируют ЧП к 13 час. 13 декабря.

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