Убытки транспортной отрасли в Перми составили 1,1 млрд рублей Доходы росли чуть быстрее расходов Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Доходы городского общественного транспорта Перми за 9 месяцев 2023 года составили 3,5 млрд руб. (это на 332 млн руб. больше, чем за АППГ). Расходы на транспортную работу сложились на уровне 4,6 млрд руб. (+200 млн руб. к АППГ). Дотации из бюджета города сократились на 167 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Самыми прибыльными автобусными маршрутами за период стали № 13, 17, 27, 56 и 68. А самыми «дорогими» для бюджета - маршруты, следующие из Кировского и Орджоникидзевского района: № 15, 32, 58, 73 и 77. Из-за дальности перевозок на данных маршрутах на одного пассажира приходится больше затрат топлива, рабочего времени водителя и пр.

Ранее сообщалось, что за 9 месяцев года общий пассажиропоток увеличился с 145,5 млн до 171,1 млн человек.

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