Минздрав: В Прикамье от обморожения скончался местный житель Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В минздраве Пермского края «Новому компаньону» уточнили количество пострадавших от переохлаждения и обморожения в регионе с начала декабря.

Так, по данным ведомства, с 1 по 11 декабря в Прикамье зафиксировано 68 случаев обращения за медицинской помощью при обморожениях. Из них 34 — в Перми. Госпитализированы 45 местных жителей. Один пациент скончался.

Ранее в МЧС сообщили о 62 жителях Прикамья, пострадавших в морозы. В минтербезе региона неоднократно обращались к жителям с просьбой ограничить время пребывания на улице или одеваться по погоде.

Напомним, аномальные холода в Пермский край пришли на прошлой неделе. Утром 8 декабря был отмечен минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет. Также синоптики сообщили, что таких продолжительных 30-градусных морозов в столице Прикамья не наблюдалось с 2006 года.





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