Алёна Бронникова Морозы в Перми стали самыми продолжительными за последние 17 лет Последний раз температура ниже -30° в течение длительного периода держалась в январе 2006 года Поделиться Твитнуть

В Перми на протяжении пяти дней температура воздуха составляет ниже -30°. В понедельник, 11 декабря, в 8.00 столбики термометров зафиксировали -30,8°. Как отмечают специалисты ГИС-Центра ПГНИУ, подобных продолжительных 30-градусных морозов в столице Прикамья не наблюдалось уже 17 лет.

«Таких продолжительных 30-градусных морозов в краевом центре не было с января 2006 года. До этого последний раз подобное наблюдалось в феврале 1994 года», — рассказали синоптики.

После ночи 10-11 декабря над большей частью Пермского края рассеялась облачность в связи с усилением нового ядра антициклона над севером Западной Сибири и его смещением к Уралу. Минимумы отмечены в Осе (-38,3°), Кунгуре (-38,2°) и Чернушке (-35,2°). По мнению специалистов, эти показатели могут быть неокончательными. В аэропорту Большое Савино температура воздуха составила -34°, в Оханске — -33,8°, в Кудымкаре похолодало до -31,8°, в Гайнах и Чердыни температура немного повысилась, до -25°.

Аномальные морозы в Пермский край пришли на прошлой неделе. По данным экспертов, утром 8 декабря был отмечен новый минимум температуры не только за год, но и за предыдущие шесть лет (с 9 января 2017 года). По предварительным прогнозам, 12 декабря ветер усилится, и будет создаваться ощущение ещё большего мороза, при этом температурный фон сохранится. Уже в среду воздух начнёт теплеть, и к выходным в регионе установится умеренно-холодная погода.





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