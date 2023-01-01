Синоптики рассказали, когда в Прикамье закончатся аномальные морозы Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Как сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни в Пермском крае сохранится необычно холодная погода. Об этом пишет «Рифей».

В субботу, 9 декабря, ожидается небольшой снег. Ветер будет слабым, а ночные температуры опустятся до -38...-33°, в Перми будет около -34°, на севере до -28°, а в горах и низинах на юге региона будет сильный мороз до -42°. Дневные температуры также будут невысокими, ожидается -28...-23°, в Перми около -27°, а в горах до -33°. Кроме того, продолжится образование изморозей.

В воскресенье, 10 декабря, погодные условия останутся примерно такими же.

В понедельник, 11 декабря, регион будет находиться под влиянием усиливающегося антициклона с центром в Зауралье. Это приведёт к еще более низким температурам на востоке региона, но фон температуры останется тем же: -37...-32°, в Перми будет около -33°, а в горах и низинах будет сильный мороз до -42°. Воздух слегка прогреется днём, ожидается -29...-24°, в Перми около -27°, а в горах до -34°.

Во вторник, 12 декабря, при сохранении температурного фона усилится ветер до умеренного, что будет создавать ощущение еще большего мороза.

Согласно предварительному прогнозу, начиная с среды, температура начнёт повышаться, и к выходным в регионе установится умеренно-холодная погода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.