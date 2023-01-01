Сторонница Владимира Путина анонсировала концерт в Перми Он состоится в феврале Поделиться Твитнуть

Полина Гагарина / фото: ctnews.ru

Вошедшая в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина певица Полина Гагарина даст концерт в Перми 21 февраля. Сообщение размещено на сайте артистки.

Гагарина пригласила горожан на своё новое шоу «Навсегда». Зрителям обещают «невероятные инсталляции, космический свет и масштабный живой звук».

Ранее сообщалось, что в Перми перед президентскими выборами выступит и певец Shaman.

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