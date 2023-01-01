Сторонница Владимира Путина анонсировала концерт в Перми
Он состоится в феврале
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Вошедшая в инициативную группу по выдвижению на выборы президента РФ Владимира Путина певица Полина Гагарина даст концерт в Перми 21 февраля. Сообщение размещено на сайте артистки.
Гагарина пригласила горожан на своё новое шоу «Навсегда». Зрителям обещают «невероятные инсталляции, космический свет и масштабный живой звук».
Ранее сообщалось, что в Перми перед президентскими выборами выступит и певец Shaman.
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