Певец Shaman выступит в Перми перед президентскими выборами Концерт состоится в конце января Поделиться Твитнуть

Певец Shaman (Ярослав Дронов) объявил, что 31 января 2024 года даст концерт в Перми «Я русский. На бис». Информация появилась на сайте певца. Как пишет ВЕТТА, в анонсе указано, что концерт состоится за полтора месяца до выборов президента России.

Напомним, Ярослав Дронов уже давал концерт в Перми 27 марта, он прошёл с аншлагом. В январе певец выступит в краевом центре с той же программой. Shaman является автором и исполнителем таких хитов, как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и др.

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