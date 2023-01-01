Максим Артамонов Проект «Зелёное кольцо» интересует 48% пермяков От горожан поступили также более 200 предложений Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Завершился опрос жителей Перми по проекту «Зелёное кольцо», который проходил с 22 ноября по 6 декабря на портале Госуслуг. В нём приняли участие 1066 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Среди опрошенных 57% участников отметили, что знают о «Зелёном кольце, а около 40% респондентов сообщили, что обязательно будут использовать обустроенные природные парки для прогулок, занятий спортом и наблюдений за природой. Заинтересованность проектом выразили 48% опрошенных.

Как отмечают в городской администрации, самими популярными местами для посетителей после обновления долин малых рек станут парк «Устье Егошихи» и парк в районе моста по улице Уральской в долине реки Егошихи, сквер Братьев Каменских и парк у Центрального рынка (долина Данилихи).

В мэрию также поступило более 200 предложений от пермяков по реализации проекта «Зелёное кольцо». В частности, предложение о расширении проекта и на другие участки в долинах малых рек Перми: берега рек Уинка и Мулянка, а также другие участки реки Данилихи.

Кроме того, участники опроса высказались за максимальное сохранение природных экосистем при проведении работ по обустройству парков, контроль за соблюдением режима работ подрядчиков на ООПТ в долинах рек при проведении строительных работ, посадка цветущих кустарников и деревьев, создание красивых зон отдыха, велоинфраструктуры и так далее.

Проект «Зелёное кольцо» направлен на восстановление и поддержание естественных природных экосистем в городе, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия, создание благоприятной и комфортной среды для отдыха горожан и гостей города. В рамках проекта планируется обустроить шесть участков в долинах рек Егошихи и Данилихи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.