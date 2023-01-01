Алёна Бронникова Аномально холодная погода сохранится в Прикамье ещё несколько дней Возможны увеличение количества пожаров и аварии на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аномально холодная погода в Прикамье сохранится в ближайшие дни: 12-13 и местами 14 декабря. Краевое министерство территориальной безопасности предупреждает об опасных метеорологических явлениях со ссылкой на Пермский ЦГМС.

«В Пермском крае сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой ниже климатической нормы на 7°С и более», — сообщает пресс-служба ведомства.

Во вторник, 12 декабря, ночью и утром в некоторых районах региона ожидается сильный мороз. Температура может опуститься до -42°.

В связи с морозами есть риск получения травм, связанных с переохлаждением и обморожением, а также увеличение количества пожаров и аварий на системах ЖКХ, нарушения в работе транспорта и сход снега и льда с крыш. Жителям рекомендуют одеваться теплее, стараться не выходить в морозы на улицу без крайней необходимости и не отпускать на прогулки детей. При обогреве помещений необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, а водителям напоминают о соблюдении ПДД и скоростного режима.

Тридцатиградусные морозы в Перми стали самыми продолжительными за последние 17 лет. Последний раз такая низкая температура в течение длительного периода наблюдалась в январе 2006 года. Из-за аномальных холодов на территории региона увеличилось количество пожаров, связанных с неисправностью печей, нарушениями правил пожарной безопасности при их эксплуатации и при использовании электрообогревателей. Только за сутки 9 декабря на территории Прикамья было потушено 14 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, из них семь пожаров произошли в банях.





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