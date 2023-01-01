Максим Артамонов В Пермском крае возросло количество пожаров из-за печного отопления В МЧС призывают пермяков соблюдать элементарные меры безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным ГУ МЧС России по Пермскому краю, в связи с морозами на территории региона увеличилось количество пожаров из-за неисправных печей, нарушений правил пожарной безопасности при их эксплуатации и при использовании электрообогревателей.

В ведомстве уточняют, что только за сутки 9 декабря на территории Прикамья было потушено 14 пожаров, причиной которых стало нарушение правил устройства и эксплуатации печей, из них семь пожаров произошли в банях.

В связи с этим в МЧС призывают пермяков соблюдать элементарные меры пожарной безопасности и следить за исправностью отопительных печей и электрооборудования.

«Печные» пожары возникают из-за отсутствия противопожарной разделки дымохода печи, трещин и перекала, применения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей при розжиге, топке печи с незакрытой дверцей топливника, выпадения из топки горящих углей или оставления топящейся печи без присмотра, отмечают в ведомстве.

Правила безопасности касаются и электронагревательных приборов. Нельзя оставлять без присмотра включённые в электрическую сеть обогреватели или использовать электроприборы кустарного изготовления. Последние представляют наибольшую угрозу, говорят в МЧС.

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