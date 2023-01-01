Пермяк Евгений Климов выиграл на международном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Вотинцев

Пермяк Евгений Климов в заключительный день международного турнира Кубок «Металлинвест» в Нижнем Тагиле​ сумел завоевать «золото».​ Он совершил самый дальний прыжок дня на 99 м и 132,9 балла, на втором месте Данил Садреев из Татарстана, у него 132,9 балла, третьим стал Михаил Пуртов (Свердловская обл.) с 125,7 балла.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в первый день турнира прикамец Владислав Мустафин стал вторым на трамплине К-90.

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