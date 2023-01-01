Андрей Стрельцов Пермский прыгун с трамплина на лыжах отличился в международном турнире Поделиться Твитнуть

Владислав Мустафин

Министерство спорта Пермского края

В Нижнем Тагиле Свердловской области стартовали международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина «Кубок Металлинвеста». Среди участников порядка 80 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Среди них и пермские прыгуны. Первый комплект наград был разыгран в индивидуальном старте на нормальном трамплине К-90. В этой дисциплине прикамец Владислав Мустафин стал вторым.

Его прыжок был на метр дальше, чем у серебряного призёра Олимпиады-2022 Данила Садреева (Татарстан). ​ Баллы, выставленные судьями, оказались равными, но благодаря большей компенсации за ветровые условия татарстанский лыжник оказался выше. Прикамский спортсмен набрал 126 баллов и получил серебряную награду.

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