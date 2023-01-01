Максим Артамонов Кунгур стал самым холодным местом на Европейской части России В Пермском крае четвёртые сутки держится температура - 30 градусов Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

Сегодня, 10 декабря, по состоянию на 8:00 температура воздуха в Пермском крае понизилась до — 31,7 градусов. Таким образом, уже четвёртые сутки подряд в регионе держатся тридцатиградусные морозы. Такого не было с декабря 2009 года, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

Самая низкая температура зафиксирована на юго-востоке Прикамья — в Кунгуре. Там столбик термометра опустился до — 37.9 градусов. Такой температуре способствовало снижение облачности. Кунгур стал самым холодным местом на всей Европейской части России, отмечают метеорологи.

На севере Пермского края при этом фиксируется температура — 20...-22 градуса, а в западных территориях региона — 25 градусов.

Напомним, утром в пятницу, 8 декабря, Кунгур был также в лидерах по холоду — в городе была зафиксирована температура -40,2 градусов, на втором месте оказалась Оса (-39,6), а на третьем — Кочёво (-39,2) и Кудымкар (-39).

Из-за коммунальной аварии в Кунгуре остались без тепла 15 домов. На восстановление теплоснабжения аварийной бригаде потребовалось более 10 часов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.