В Перми на месте магазина Decathlon открылся Desport Помещение пустовало почти полтора года Поделиться Твитнуть

В Перми на ш. Космонавтов, 393/1 заработал магазин спортивных товаров Desport. Об этом сообщается в соцсетях гипермаркета. Ранее по этому адресу располагался магазин Decathlon.

В администрации торговой точки пояснили: «В сентябре 2023 года Decathlon продала всю свою деятельность и активы компании ARM. Decathlon больше не существует в России и не имеет доли в новой компании. ARM только что запустила Desport, новый спортивный бренд в России».

Напомним, французская сеть товаров для спорта Decathlon объявила о приостановке работы в России в конце марта 2022 года на фоне спецоперации. В Перми магазин по ш. Космонавтов, 393/1 закрылся 26 июня прошлого года. В сентябре 2023 года компания АРМ приобрела российский бизнес ретейлера и объявила о запуске новой сети спортивных магазинов под названием Desport. Первые торговые объекты планировалось запустить в ноябре-декабре.

В ноябре «Новый компаньон» обратил внимание на то, что магазин спортивных товаров Desport в Перми объявил об открытии вакансий. Компания набирала продавцов-консультантов и кассиров. Будущим сотрудникам предлагалась зарплата от 38,5 тыс. руб.

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