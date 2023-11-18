Максим Артамонов В пермской колонии оказался участник спецоперации Андрей Филиппов Он получил условный срок за кражу, побывал на СВО, вернулся с наградами и был отправлен в колонию Поделиться Твитнуть

Фото: личный архив Андрея Филиппова

Уроженец Хабаровска, 24-летний Андрей Филиппов, в апреле 2023 года стал участником ЧВК «Вагнер» и уехал на спецоперацию, где находился четыре месяца. Ранее он получил условный срок 1,8 года за кражу и вступил в ЧВК. Об этом сообщает издание 59.ru.

Мужчину объявили в розыск, а осенью, когда он приехал в Пермь к своей беременной невесте, чтобы сыграть свадьбу, его задержали и отвезли в суд. Условный срок заменили на два года колонии-поселения. Помилование за участие в СВО он не получил.

Преступление парень совершил во Владивостоке, куда уехал из Хабаровска на заработки — он украл там инструмент. Это была его первая судимость, и поэтому суд приговорил его к условному сроку в 1,8 года с испытательным сроком два года — в течение этого периода Филиппов должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН, при нарушении этих требований условный срок бы заменили реальным.

В апреле 2023 года Филиппов стал участником ЧВК «Вагнер», он уехал в зону СВО на четыре месяца. После спецоперации познакомился в Краснодарском крае с пермячкой и сделал ей предложение. Сейчас девушка ждёт ребёнка, Филиппов приехал в Пермь, чтобы сыграть свадьбу.

По словам его адвоката, Филиппов уехал на спецоперацию, не предупредив уголовно-исполнительную инспекцию. Поэтому его объявили в розыск и задержали в Перми. Мужчина надеялся на помилование, потому что он участник спецоперации и имеет награды, однако суд заменил условный срок. Теперь он отбывает наказание в колонии-поселении в Нытве. Там он должен находиться в течение двух лет.

Между тем, на сегодня в Пермском крае известны минимум три случая, когда участники спецоперации добивались помилования за убийства. Например, участник ЧВК «Вагнер» Дмитрий Зеленский, которого приговорили к 11 годам колонии за убийство девушки. Кроме того, был помилован участник ЧВК «Вагнер» Артём Бучин, приговорённый к 20 годам колонии за убийство молодой матери в Чусовом, а также пермяк Илья Сырчиков, зарезавший два года назад многодетного отца-таксиста. Сырчикова приговорили к 8,5 годам.

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