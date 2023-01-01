Максим Артамонов Делом о нападавшем на пермяческ мужчине займётся следком Подозреваемого задержали 6 декабря Поделиться Твитнуть

Материалы проверки по факту нападения мужчины на девочек и женщину в Перми передали в СУ СКР по Пермскому краю. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на МВД по региону.

Как пояснили в ведомстве, 27-летнего пермяка, который подозревается в нападениях на девочек и женщину, задержали 6 декабря. Он был задержан за отказ от прохождения медосвидетельстования.

Напомним, ранее в отдел полиции Дзержинского района Перми поступило три обращения о том, что неизвестный мужчина преследовал женщину и двух несовершеннолетних. Полиция устновила личность подозреваемого и его местонахождение.

Накануне в пермских соцсетях появилась информация о том, что мужчина совершил несколько попыток нападения. Его заметили в Индустриальном и Свердловском районах по нескольким адресам: Вильвенская, 12, Связистов, 11, Овчиникова, 18 и Крылова, 17. Сообщается, что одна из девочек успела воспользоваться перцовым баллончиком, другая отбилась сумкой, ещё одну из своих жертв он пытался затащить в лифт, но подоспевший вовремя охранник помог женщине отбиться.

В сообществах ВКонтакте появились фотографии предполагаемого преступника, а также видеозапись с камеры домофона в районе Крохалева. На кадрах видно, как в подъезд заходит девочка, а за ней бежит мужчина. Он не успевает зайти следом, так как дверь закрывается.

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