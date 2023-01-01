Из Перми в Ярославль запущен прямой авиарейс Перелёты будут осуществляться два раза в неделю Поделиться Твитнуть

Пермяки смогут напрямую летать в Ярославль — запущен прямой субсидированный рейс между двумя городами. Время в пути составляет 1 час 45 минут. Рейсы осуществляются по средам и субботам. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтранса.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Bombardier авиакомпании «Ювт Аэро». Полётная программа продлится до 30 декабря этого года. Вместимость одного самолёта — 50 человек.

Ранее краевой минтранс утвердил перечень субсидированных внутренних и международных рейсов из Перми на 2024 год. В него вошли маршруты в Барнаул, Владикавказ, Волгоград, Казань, Калининград, Когалым, Махачкала, Минеральные Воды, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Сургут, Тюмень, Челябинск, Ярославль.

Кроме этого, краевые власти продолжат поддержку международного направления Пермь — Минск.

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