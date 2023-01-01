Алёна Бронникова Спорткомплексу на Парковом выдали разрешение на ввод в эксплуатацию Он стал первым реализованным объектом в рамках муниципально-частного партнёрства Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми завершены работы по строительству нового теннисного корта на месте снесённых аварийных домов по ул. Подлесной, 41. Как сообщил мэр города Эдуард Соснин, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Спортивный комплекс включает в себя два крытых и один летний теннисные корты, а также зал общефизической подготовки, комнату отдыха и раздевалки. Администрация Перми в 2022 году заключила соглашение о муниципально-частном партнёрстве с ООО «Мира инвест», согласно которому, воспитанникам пермских спортшкол будут безвозмездно предоставлены часы для занятий и проведения мероприятий на объекте.

«В Перми это первый завершённый объект в рамках реализации механизма муниципально-частного партнёрства. Считаю, что для города это очень перспективное направление, позволяющее за счет внебюджетных средств развивать социальную инфраструктуру и снижать нагрузку на бюджет», — написал глава Перми в своём telegram-канале.

В новом комплексе будут проходить занятия для бадминтонистов и теннисистов из спортивной школы «Олимпийские ракетки». Согласно информации мэрии Перми, Объём инвестиций с момента заключения соглашения составил 47,8 млн руб.





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