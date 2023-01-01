Максим Артамонов В Перми парламентарии обсудили реализацию концессионных соглашений У депутатов возникли сомнения в механизме концессии Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Члены комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами обсудили вопрос о реализации шести концессионных проектов и одного соглашения о муниципально-частном партнёрстве. Как рассказала начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова, два концессионных соглашения были заключены по детсадам «Созвездие будущего» и «Золотой ключик», три — с сетевыми организациями и одно — с ООО «Мовиста Регионы Пермь» по капремонту трамвайных путей и обновлении подвижного состава.

В частности, в 2013 году городские власти подписали контракт с ООО «Новогор-Прикамье». В прошлом году в рамках этого соглашения были выполнены работы на общую сумму 475,9 млн руб.

В 2019 и 2022 годах мэрия заключила соглашения с ООО «ПСК» и ПАО «Т Плюс». По контакту с ООО «ПСК» подписан акт за 2021 год, к акту за 2022 год специалисты городского департамента ЖКХ сформировали замечания, которые до сих пор не устранены.

В целом общий объём инвестиций по соглашению с ПАО «Т Плюс» составляет около 3,1 млрд. руб. При этом мэрия Перми также не подписала акт за 2022 год.

Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключено с ООО «Мира Инвест». В его рамках планируется построить спорткомплекса на ул. Подлесной, 41. Объем инвестиций с момента заключения соглашения — 47,8 млн. рублей. Чиновники обещают ввести объект в эксплуатацию в ноябре этого года.

После доклада парламентарии начали задавать вопросы и высказывать свои мнения. Депутат Сергей Медведев обратил внимание коллег на то, что интересы концессионера в проектах зачастую противоречат интересам города и пермяков.

«Когда-то полностью работающая структура с водозабором, которая совершенно нормально, исправно работала, обеспечивала весь город водой, была передана в концессию. Концессионер получает 1 млрд прибыли с этого, а сети идут в колоссальный износ. 80% износа — это ведь дичь какая-то. Я не вижу вложений в эти сети. Просто какая-то дополнительная структура подсела и высасывает деньги. Почему этим не может заниматься город? У нас нет компетентных людей в департаменте. Почему никто не задумывается над тем, что те люди, которые заходят сюда с концессией, неплохо зарабатывают», — сказал депутат.

Он также напомнил про ситуацию с постройкой крематория, «который не знают, на какой год отложить».

«Если завтра зайдёт концессионер, то у нас все проблемы сразу решатся? Я смотрю изначальный ценник, который был [у крематория], — полмиллиарда. Если концессионер зайдёт ценой в 1 млрд руб. и сразу же ворота будут открыты? Как-то надо задумываться над тем, что мы можем делать самостоятельно, у нас есть соответствующий департамент и службы», — высказался Медведев.

Депутат Арсен Болквадзе сослался на то, что «сейчас непростое время с точки зрения финансовой, и у города есть большое количество проектов, которые застревают».

«Сейчас надо все силы надо прикладывать к тому, чтобы их быстро реализовывать. Потому что стоимость их может меняется. Не забываем, что этот год — юбилейный. Мы получали федеральное и краевое софинансирование, а дальше те проекты, которые мы не успели реализовать, их надо обязательно довести до конца. У нас нет никаких излишних проектов, они все необходимы», — сообщил Болквадзе и призвал анализировать причины, «по которым мы отстаём или можем отставать».

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