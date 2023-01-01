Максим Артамонов До конца сентября в Пермь поступят 30 новых трамвайных вагонов Пока поставлены только два Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета гордумы по инвестициями и управлению муниципальными ресурсами начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова отчиталась о реализации проектов муниципально-частного партнёрства.

В частности, она рассказала о ходе капремонта трамвайных путей и обновлению подвижного состава Пермгорэлетротранса.

По словам Чесноковой, во втором квартале этого года концессионер подписал соглашение на поставку 44 трамвайных вагонов. В 2023 году в Пермь должны поступить 30 единиц техники и по семь вагонов в 2024 и 2025 годах.

«Поставка 30 единиц в 2023 году должна быть осуществлена до 30 сентября. В настоящее время поставлено пока два трамвайных вагона. Осуществляется процедура оформления документов по передаче их в состав муниципальной казны», — пояснила Чеснокова.

Во втором квартале этого года концессионер приступил к капительному ремонту по работам по ремонту трамвайных путей по ул. Куйбышева в связи получением ордера на выполнение земляных работ. Срок окончания — июль 2023 года.

Объём выполненных работ, которые были предусмотрены в рамках первого этапа реконструкции трамвайных путей, составляет сейчас 60%.

После доклада Чесноковой депутатов заинтересовал вопрос об изменении цены за поставляемую технику.

«Я вижу, что у нас запланировано большое обновление подвижного состава для ГЭТа, а цены-то меняются. У нас соглашение зафиксировало цену и все критерии, но мы понимаем, что если цена изменится, условно, в полтора-два раза, то или трамваев будет меньше, или это будут не те трамваи. Вы с концессионером общались? Как там у концессионера дела-то, как он себя чувствует?», — поинтересовался депутат Арсен Болквадзе.

Присутствующий на заседании начальник дептранса Анатолий Путин пояснил, что был пописан контракт между концессионером и заводом и в нём «отфиксирована цена на всю партию, все 44 трамвая».

«Соответственно, по этому году по крайней мере каких-то непредвиденных действий не ожидается, а вообще в концессии урегулирован отдел особых обстоятельств, и если цена меняется свыше предусмотренного индекса соглашении, это является условием изменения в концессионном соглашении», — сообщил Путин.

Депутат Сергей Медведев отметил, что в Перми становится очень много концессий. Он сравнил эту ситуацию с нерадивой хозяйкой, которая «у себя на кухне ничего приготовить не может и постоянно заказывает еду из ресторана — у неё не хватает либо таланта, либо понимания того, что она тратит свои деньги на всё это».

«Трамваи покупаются намного дороже. Я вижу эти цены, там под 100 млн руб. И это при тех «Львятах», которые город покупал когда-то за 30-40 млн руб. Ценник увеличивается более чем в два раза», — заострил внимание коллег депутат.

Напомним, 14 сентября по отремонтированным путям на ул. Куйбышева проехали первые трамваи. На участке заменили 2,22 км трамвайных путей. Обустройство остановочных платформ и контактной сети закончат в течение осени, а до конца года планируется завершить реконструкцию путей на ул. Дзержинского и частично выполнить работы по ул. Мира.

В ноябре 2022 года власти Перми, Пермского края и представители компании «Мовиста Регионы» подписали трёхсторонний договор о создании, реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса городского наземного электротранспорта Перми. До 2025 года компания должна модернизировать трамвайный комплекс Перми: приобрести 44 новых вагона, отремонтировать восемь участков трамвайных путей протяжённостью 35 км, реконструировать депо Балатово и модернизировать семь тяговых подстанций.

Модернизация всей трамвайной сети обойдётся в 16,1 млрд руб., при этом 4,4 млрд предоставит федеральный бюджет в качестве безвозвратной субсидии.

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